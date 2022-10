As criações de Clara Pechansky ganham destaque em duas exposições em Porto Alegre

Aos 81 anos de vida e 66 de carreira, a artista plástica Clara Pechansky assina duas exposições que ocupam, simultaneamente, os espaços da Gravura Galeria de Arte (rua Corte Real, 647) até o dia 29 de outubro. As visitações estão abertas das 9h30min às 18h30min de segunda a sexta-feira, e das 9h30min às 13h30min nos sábados. No Piso Dois, novo espaço da Gravura, também foi inaugurada a Sala Clara Pechansky, uma homenagem de Regina Galbinski Teitelbaum, proprietária do local, à artista que considera a madrinha da galeria. As mostras Miniarte Magia e Relatos, retalhos e profecias fazem parte do programa Portas Abertas para a Arte da 13ª Bienal do Mercosul.

Pelotense, radicada em Porto Alegre, Clara é bacharel em Pintura pela UFPel, licenciada em Desenho e História da Arte e especializada em Educação Audiovisual pela Ufrgs. No decorrer de sua trajetória, realizou 75 exposições individuais em galerias e museus da Alemanha, Brasil, Bélgica, Colômbia, Espanha, Estados Unidos, Holanda, México e Portugal e produziu mais de 100 capas de livros e ilustrações para diversos fins. Em 2018, criou o Projeto Fiesta de Paz Brasil, que está em sua 5ª edição e, desde 2001, orienta grupos de Desenho e Pintura no Atelier Clara Pechansky. Também foi selecionada e convidada para mais de 200 exposições coletivas, premiada e homenageada em muitos países, além de atuar como Gestora Social e Cultural no Brasil e América Latina.

Coordenando sozinha a organização do projeto Miniarte Internacional, criado por ela em 2003, este ano Clara reuniu trabalhos de 192 artistas de 12 países (Argentina, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Espanha, Equador, Estados Unidos, índia, Irã, México e Portugal) para montar a mostra Miniarte Magia, que corresponde à 43ª edição do evento. "Em todas as edições, sempre houve acréscimo de países, e atualmente com bastante ênfase na América Latina. Mas este ano, temos, pela primeira vez, representantes do Irã e da Índia", celebra a artista gaúcha.

Composta de obras em dimensões de 14x14 cm, expressas por técnicas de pintura, desenho, gravura, fotografia, cerâmica e colagem, a Miniarte Magia está exposta na Sala Negra da Gravura Galeria de Arte. "Os trabalhos originais são fotografias em alta resolução que recebo virtualmente do mundo todo e que, depois, são impressos em tamanho reduzido para levar para o presencial", explica Clara, emendando que não realiza curadoria. "Não há seleção, e este é o grande trunfo da Miniarte, uma exposição democrática, onde basta a pessoa ter mais de 18 anos para participar, pois tampouco se exige currículo ou história prévia dos artistas."

Já na Sala Branca da galeria, uma mostra colorida, denominada Relatos, retalhos e profecias, apresenta 19 desenhos inéditos de Clara Pechansky, com temas judaicos. Ela destaca que a ideia desta exposição individual é celebrar suas origens ucranianas e expressar artisticamente lendas que se misturam à história de sua família. "Cresci ouvindo histórias sobre o Rabino de Berdichev, uma cidade histórica no norte da Ucrânia, de onde migraram meus avós. Ele é um dos meus antepassados, e era considerado uma espécie de santo, que benzeu as dez gerações posteriores a ele", conta a artista. "Como eu pertenço à sexta geração bendita pelo Rabino, cujo nome era Levi Itzhak, minhas próximas gerações também estão abençoadas", emenda Clara, explicando que, embora obedeça a tradição judaica, não costuma ir à sinagoga.

"O que fiz foi uma interpretação bem humorada do judaísmo, do lado da tradição e não no sentido da manifestação religiosa. As referências que vão aparecer na minha obra são amuletos de boa sorte, como o olho grego, a estrela de David e a hamsá (objeto com a aparência da palma da mão com cinco dedos estendidos)", descreve Clara. "As imagens falam por si, mas (a exposição) tem texto original da Cíntia Moscovich."

Clara comenta que, ao produzir esta exposição, também foi movida pelo momento que a população da Ucrânia está vivendo. "Senti necessidade de localizar a cidade de Korets, onde nasceu em 1840 e viveu até 1934 meu ancestral Jukah Scaletzky, bem como as cidades de Lipovets, Novokontantinov e Voronovitza. Todas estes pequenos povoados (shtetls) de onde a família é originária orbitam a província de Zhitomyr, na região de Kiev."

Para criar os desenhos da mostra, a artista usou nanquim, lápis de cor, pastel, tecido e tinta acrílica, em técnicas combinadas de pintura, desenho a traço e colagem. "Quando eu era criança, meu pai e meu avô tinham lojas - de tecidos, armarinho e um pouquinho de confecções - em Pelotas. Eu ainda era muito pequena quando comecei a desenhar no papel de embrulho da loja do meu pai. Fui criada no meio de tecidos, e eu uso muito retalhos, que vão sendo colocados nos meus desenhos, que têm também muito a ver também com música, uma vez que este universo está muito presente na minha história pessoal", finaliza a artista.