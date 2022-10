Wander Wildner apresenta suas Canções Iluminadas de Amor no Gravador Pub

Neste sábado (08), às 20h, um dos grandes nomes do rock gaúcho, o ex Replicantes Wander Wildner, faz um show no Gravador Pub (Rua Conde de Porto Alegre, 22) e aproveita pra divulgar o financiamento coletivo de seu novo livro, Canções Iluminadas de Amor. O músico estará acompanhado dos convidados especiais Jimi Joe, Arthur de Faria, Flu, Clauber Scholles, Rust Costa, Rika Barcellos, Benjamin Winter e João Vitor Viana. Os ingressos estão disponíveis pelo site do pub, a partir de R$ 45,00.