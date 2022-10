Casa de Cultura Mario Quintana promove conversa sobre o livro ‘Cenas da Pandemia’

Pensando nas situações cotidianas trazidas pela pandemia, em 2021 a escritora mineira Samira Calais lançou o livro Cenas da Pandemia (Editora Feminas, 72 páginas, R$ 40,00), que reúne crônicas e ilustrações que retratam as novas cenas que passaram a fazer parte da vida das pessoas com a chegada do isolamento. Como o lançamento oficial da obra aconteceu no auge da pandemia, em março de 2021, os primeiros eventos foram feitos online. Por isso, a Casa de Cultura Mário Quintana (R. dos Andradas, 736) promove, nesta sexta-feira (07), das 18h às 20h, um evento que contará com uma conversa sobre a produção de um livro sobre o isolamento, feito em total isolamento. Em seguida, haverá uma sessão de autógrafos com a autora Samira Calais e a ilustradora Bruna Miranda. A mediação ficará por conta da atriz porto-alegrense Paula Souza.

Com diálogos e crônicas que vão desde as dificuldades financeiras, os obstáculos das aulas online ou até os relacionamentos em tempos de isolamento, Samira Calais mostra, em um recorte de tempo, a realidade com um olhar despido de críticas, mas expondo as desigualdades sociais que a pandemia trouxe à tona. As ilustrações do livro são da artista porto-alegrense Bruna Miranda, que complementam a construção do cenário de distanciamento, traduzindo em imagens pessoas comuns em suas dores e conquistas na época de Covid-19.