Duo Metapiano é atração deste sábado do projeto Ecarta Musical

O Duo Metapiano, com a trompetista Daniela Garcia e a pianista Elda Pires, se apresenta neste sábado (08), às 18h, no projeto Ecarta Musical. A apresentação na Fundação Ecarta (Av. João Pessoa, 943) contará com um repertório que vai do período barroco até a modernidade. A entrada é franca.

O recital mostra a diversidade dos instrumentos como o trompete piccolo, cornet, flugelhorn, trompete e o eufônio executados por Daniela Garcia acompanhada do piano por Elda Pires que traz sua habilidade de navegar através de cinco séculos de evolução da música.

O Duo Metapiano nasceu em 2022, a partir das experiências da trompetista Daniela Garcia em sala de aula com alunos. Os estudantes desejavam conhecer mais sobre os diferentes tipos e timbres dos instrumentos de metais. Daí surgiu a ideia de um recital para demonstrar as variações desses instrumentos com o exímio acompanhamento da pianista Elda Pires.