Casa de Teatro tem inscrições abertas para oficina de práticas corporais

Do dia 17 a 22 de outubro, a Escola Casa de Teatro (Av. Cristóvão Colombo, 400) oferece o curso Corpo-in-versos - a dramaturgia da ação. Ministrado pelo ator e diretor Marcelo Bulgarelli, a iniciativa propõe o desenvolvimento de práticas corporais e criativas baseado nos princípios da construção do movimento/ação do sistema Meyerholdiano. As inscrições podem ser feitas através do site da instituição.