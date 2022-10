Representação do feminino na obra de Valesca de Assis é tema de livro que será lançado na PUCRS

Desde sua estreia no mundo literário, em 1990, a escritora gaúcha Valesca de Assis já retratou a mulher por diferentes perspectivas, espaços e tempos. Com o objetivo de analisar como é feita essa representação, o livro Incursões na Ficção de Valesca de Assis: Os Pampas das Mulheres (Editora Jasvens) é lançado na próxima terça-feira (11), às 17h, no DELFOS, 7º andar da Biblioteca da PUCRS, em Porto Alegre.

A produção é organizada por Vicentônio Regis do Nascimento Silva e Wilma dos Santos Coqueiro e reúne artigos com reflexões sobre o enredo e o papel das personagens mulheres na obra de Valesca, escritos por Amanda da Silva Oliveira, André Eduardo Tardivo, Ana Maria Soares Zukoski, Lúcia Osana Zolin, Maria Eunice Moreira, Ana Paula Franco Nobile Brandileone, Mirian Cardoso da Silva, Nathalia de Souza Toncovitch, Claudia Priori, Lucas Breda Magalhães e Vanderléia da Silva Oliveira.

A escritora premiada e professora foi patrona da Feira do Livro em 2017 e traz na bagagem nove livros que contemplam romances, novelas, contos e ficção juvenil. Segundo Valesca, o lançamento analisa sua obra e personagens de um plano maior social e cultural, onde as mulheres não são as únicas vítimas. "É mais profundo; é mais extenso no espaço e no tempo. Esta leitura da minha obra pela Academia significa o movimento de validação e reconhecimento que todo o autor, no mais fundo de si, sempre deseja", confessa a escritora.

Na apresentação do livro, a doutora em Letras Marisa Corrêa Silva, descreve a necessidade de se debruçar sobre os textos da autora. Para ela, o conjunto de reflexões atende duas demandas importantes: "a de estudos mais aprofundados acerca da obra de Valesca de Assis [...] e a de trabalhos que observem detidamente a representação feminina no Rio Grande do Sul".

O lançamento terá entrada gratuita e será mediado pelo editor da Editora Jasvens e um dos organizadores do livro, Vicentônio Regis do Nascimento Silva. Também estarão presentes Wilma dos Santos Coqueiro, organizadora da obra, a própria Valesca de Assis e as autoras Amanda da Silva Oliveira, Ana Zukoski, Ariane Luisa Nedel e Maria Eunice Moreira.

Serviço: