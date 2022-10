Rodrigo Munari apresenta show Esperançando no CHC Santa Casa

Na terça-feira (11), às 20h, o cantor, compositor, escritor e filósofo Rodrigo Munari sobe ao palco do Teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75) para apresentar o show Esperançando. Rodrigo Munari apresentará canções autorais e releituras de obras consagradas de outros artistas, além de duas músicas inéditas. Ingressos disponíveis pelo site do artista, no valor de R$ 80,00.