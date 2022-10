Tiago Maria lança livro de crônicas 'Semvergonho' em sessão de autógrafos na Capital

Nesta terça-feira (11), às 19h, Tiago Maria lança seu livro de cronicas, Semvergonho (Santa Sede Ed./Balcão, 2022, 180 págs., R$ 40,00), no Apolinário (República, 552) .Com entrada franca, a sessão de autógrafos terá clima de confraternização com os apoiadores do financiamento colaborativo online na plataforma Kickante, que tornou a publicação possível. A obra poderá ser adquirida ainda pelos sites da Santa Sede, do autor e na plataforma Amazon.