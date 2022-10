Natiruts retorna a Porto Alegre com turnê de seu novo disco

O grupo de reggae brasileiro Natiruts vai até o Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685) com a turnê do seu disco, Good Vibrations - Vol. 1. O evento acontece neste sábado (8), às 21h. Os ingressos estão à venda na Sympla, a partir de R$ 105,00.

Lançado em maio do ano passado, Good Vibrations vol. 1 conta com as participações especiais dos brasileiros Iza, Carlinhos Brown, Chico Brown, Melim, Planta & Raiz e do baiano Dja Luz, na composição de Ela. Transcendendo fronteiras estão os feats do espanhol Macaco, do jamaicano Ziggy Marley (filho de Bob), da atriz mexicana de origem indígena Yalitza Aparicio, da costa-riquenha Debi Nova e do porto-riquenho Pedro Capó.

A turnê celebra os mais de 25 anos de carreira da banda, que segue fazendo a conexão do balanço do reggae jamaicano com um Brasil cheio de ritmos envolventes e de belezas naturais. É a combinação dessas riquezas que o público pode ouvir nas faixas do álbum e vai vivenciar no show.