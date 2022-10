Crônicas cinematograficamente musicais estão em Sorrindo na chuva, de Jeane Miranda Both

Neste sábado (08), das 16 às 19h, a jornalista Jeane Miranda Both faz sua estreia literária no mezanino da Casa de Cultura Mario Quintana (R. dos Andradas, 736). O livro Sorrindo na Chuva - Uma Ode à Alegria Crônica (160 páginas, R$ 59,00) é um lançamento independente da autora e estará a venda no dia do evento ou pelas redes sociais da escritora.