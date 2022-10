O musical infantil Mundo Bita vai ao palco do Araújo Vianna neste domingo

Com o bigode laranja mágico do Bita, as crianças são transportadas a um mundo de fantasia. Este é o pontapé inicial para o novo espetáculo do Mundo Bita: A semente da diversão é a imaginação, que acontece neste domingo (09), às 16h, no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Ingressos pela plataforma Sympla, no valor inicial de R$ 55,00.