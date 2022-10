Direitos das mulheres no sistema prisional é tema de ciclo de palestras e mostra fotográfica na CCMQ

A Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), instituição da Secretaria da Cultura (Sedac), apresenta a primeira edição do ciclo de palestras Balcão da Cidadania: encarceramento feminino e múltiplos olhares no tempo. O ciclo inicia neste sábado (8), e se desenvolve ao longo do mês, como atividade aberta ao público, no Quintana's Bar, no mezanino da Casa de Cultura (Rua dos Andradas, 736). Também no sábado acontece a abertura da mostra fotográfica homônima, que pode ser visitada até 31 de outubro, no hall do segundo andar da CCMQ. As atividades são gratuitas.

O Balcão da Cidadania desenvolve, desde 2005, por meio de um convênio com a Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe), uma série de ações voltadas ao resgate da cidadania de pessoas em situação de privação de liberdade. Uma dessas ações envolve a realização de oficinas semanais na Penitenciária Estadual Feminina Madre Pelletier, em Porto Alegre.

A partir da conquista de um espaço de invenção, criação, fala e escrita dentro do ambiente prisional, em 2019, o Balcão da Cidadania adquire a identidade de um coletivo de mulheres oriundas das áreas do Direito, da Psicologia, das Artes Visuais e do Serviço Social, dando continuidade ao trabalho já realizado junto à Susepe e buscando a consolidação de direitos através de diferentes perspectivas das mulheres no sistema carcerário.

A mostra Balcão da Cidadania: encarceramento feminino e múltiplos olhares no tempo reúne fotografias de detentas e de integrantes do coletivo, com registros das oficinas, dos encontros e do cotidiano do ambiente prisional. Fotos que compõem a mostra também ilustram o livro Vozes de um tempo, a ser lançado em novembro, durante a Feira do Livro de Porto Alegre, com poesias de pessoas privadas de liberdade do Rio Grande do Sul.

O ciclo de debates, entre outros temas, discute questões como a saúde mental no encarceramento feminino, a arte como ferramenta de diálogo, liberdade pela escrita, cidadania e propostas democráticas. O primeiro encontro aborda aspectos sobre prazo razoável na execução penal, e inclui um sarau de abertura.

Ciclo de palestras | Balcão da Cidadania: encarceramento feminino e múltiplos olhares no tempo

Vivências do coletivo Balcão da Cidadania: um olhar a partir das histórias vividas

Quando: 8 de outubro (sábado)

Horário: das 15h às 18h30

Sobrecargas de gênero: como é cumprida a pena no cárcere feminino?

Quando: 13 de outubro (quinta-feira)

Horário: das 19h às 20h30

Arte como diálogo

Quando: 16 de outubro (domingo)

Horário: das 16h às 18h

Cidadania: propostas democráticas e intersecções

Quando: 20 de outubro (quinta-feira)

Horário: das 19h às 20h30

Rádio cidadania: enfrentando o isolamento- existências e resistências

Quando: 23 de outubro (domingo)

Horário: das 16h às 18h

“Associação de Proteção aos Condenados - Uma nova metodologia transformadora"

Quando: 27 de outubro (quinta-feira)

Horário: 19h às 20h30

Vozes de um tempo: a liberdade pela escrita

Quando: 29 de outubro (sábado)

Horário: 14h30 às 15h30

Saúde mental no encarceramento feminino

Quando: 29 de outubro (sábado)

Horário: das 16h às 18h

