Leo Henkin e Pedro Verissimo são atrações de fim de semana no Espaço 373

Enquanto prepara a volta do Papas da Língua, o músico Leo Henkin Bruno Mad (voz/violão) chamou os amigos Bruno Mad (voz/violão) e Jader Cardoso (voz/violão) para formarem o Trio Violarada. O show de estreia será nesta sexta-feira (7), às 21h, no Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373). No repertório, canções que Leo fez para o Papas, como Calor da Hora, Blusinha Branca, Vem pra cá e Lua Cheia, e pérolas do pop, do reggae e do rock nacionais.

O sábado (8), por sua vez, marcará oficialmente o retorno do combo Marmota Jazz + Pedro Verissimo aos palcos da cidade. Depois de mais de dois anos praticamente parados devido a pandemia, os músicos celebram o tão esperado reencontro com seu público. É a chance de ver o lado crooner de Pedro Verissimo na companhia de um dos maiores expoentes da música instrumental do RS, formada por André Mendonça (baixo), Leonardo Bittencourt (piano), Pedro Moser (guitarra) e Bruno Braga (bateria). A apresentação no Espaço 373 inicia às 21h. Ingressos para ambos os shows (a partir de R$ 35,00) disponíveis pelo Sympla.