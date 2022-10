A magia da Palavra Cantada volta à Capital para show no Teatro Bourbon Country

Após dois anos sem a troca entre palco e as crianças na plateia, a Palavra Cantada volta a se apresentar em Porto Alegre, trazendo os maiores sucessos dos seus 28 anos de trajetória. Os shows deste sábado (8), às 15h e 18h, acontecem no Teatro Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), e os ingressos (a partir de R$ 50,00) seguem disponíveis no Uhuu e na bilheteria do teatro.

Para selecionar seus maiores sucessos, Sandra Peres e Paulo Tatit deram um mergulho no seu canal do Youtube, selecionaram as 28 músicas mais vistas e as mais marcantes no coração das famílias, crianças e professores. A expectativa é de um show que ofereça diferentes momentos para as crianças e adultos cantarem e reviverem sensações afetivas conectadas com as canções da Palavra Cantada, que estão sempre presentes em diversos momentos do dia a dia.