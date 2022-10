Garotos Podres e Os Replicantes juntos pela primeira vez no Opinião

Dois ícones do punk rock nacional tocam juntos pela primeira vez em Porto Alegre: os paulistas Garotos Podres e os gaúchos Os Replicantes. As bandas prometem uma noite histórica para fãs do estilo neste domingo (8), a partir das 20h, no Opinião (Rua José do Patrocínio, 834). Os ingressos, a partir de R$ 50,00, estão à venda na Sympla.

Formada em 1982 em Mauá, na região do ABC Paulista, os Garotos Podres tem reconhecimento internacional por suas letras combativas e sua música que fura a bolha da cena de fãs do estilo. Tiveram letras censuradas pela ditadura militar brasileira, mas seguiram conquistando novos públicos e foram a primeira banda do segmento a ter espaço na programação de rádio comercial. Os quase 50 anos de banda resultaram em muitas colaborações, homenagens, influências, 8 álbuns oficiais e 13 coletâneas.

Já Os Replicantes conquistaram reconhecimento nacional com a faixa Surfista Calhorda, que ganhou videoclipe, e com o convite para participar da coletânea Rock Garagem, com a música O Princípio do Nada. Os álbuns O Futuro é Vórtex e Histórias de Sexo e Violência são clássicos do punk nacional, e a banda - hoje formada por Júlia Barth, Cláudio Heinz, Heron Heinz e Cléber Andrade - segue influenciando gerações com suas músicas e ideias.