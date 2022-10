Dedé Leitão recebe André Damasceno no Liliput Bar

O tradicional Lilliput Bar (Rua Vasco da Gama,651), que fez grande sucesso na noite de Porto Alegre na década de 1990, está de volta. E, para investir no bom humor dos seus clientes, abrirá as portas para noites de stand-up comedy, com a série de espetáculos Dede Leitão Convida. A estreia será neste sábado, às 21h, com o humorista André Damasceno.

A atriz e humorista Dedé Leitão, de 37 anos, e entrou na comédia devido ao teatro e sua paixão em interpretar personagens cômicos. Suas apresentações possuem um humor mais apimentado que conta suas histórias de relacionamentos e de seu cotidiano, mostrando o ponto de vista feminino. Atualmente, a humorista faz parte do elenco da peça Se meu ponto G falasse.

Já André Damasceno ficou nacionalmente conhecido quando fez o personagem Magro do Bonfa na Escolinha do Professor Raimundo, sob o comando do Mestre Chico Anysio. Desde o seu primeiro show, em outubro de 1984, já realizou mais de 5 mil apresentações e foi assistido por mais de 3 milhões de pessoas em todo o País.