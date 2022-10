Cadica realiza novo espetáculo do Pulsar no Theatro São Pedro

Nesta quinta-feira (06), o espetáculo de fusão entre dança flamenca com a cultura gaúcha, Pulsar - O Som que Toca a Alma, da Cadica Cia de Dança, vai ao palco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N), às 21h. Os ingressos estão disponíveis para compra no site do teatro, a partir de R$30,00.

Com direção de Emily Borghetti, em parceria com a Cadica Costa, a apresentação traz, como tema, o nascimento, a calmaria do campo, o ritmo da cidade e o amor. Ligações químicas perfeitas acontecem em nossos corpos quando algo nos toca a alma.

O espetáculo apresenta coreografias inéditas com a fusão do gaúcho e do flamenco e releituras de clássicos do folclore gaúcho e latino americano. Os bailarinos também tocam bombos legueros, interagem com a plateia e em momentos específicos, improvisam em cena.