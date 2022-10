BarraShoppingSul realiza programação especial para o Dia das Crianças

O dia das crianças está chegando e o BarraShoppingSul está trazendo muita diversão para comemorar com os pequenos no Barracadabra. Nos dias 06 e 07 de outubro, às 18h, no dia 09 de outubro, às 15h, e no dia 12 de outubro, às 17h, as crianças podem cantar e dançar num espetáculo repleto de magia e encantamento da Cia Lúdica.

Além da música, tem espaço para muita brincadeira ao ar livre em 39 brinquedos de cordas, escorregadores, trampolins, pula-pula, gira-gira e diferentes circuitos lúdicos e sensoriais para as crianças de 0 a 13 anos.

Um dos pontos altos das atrações para as crianças será o show especial da Cia Lúdica no Centro de Eventos, no dia 09 de outubro, às 15h. Todos os eventos serão gratuitos e os ingressos devem ser retirados pela app Multi.