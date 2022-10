Fábrica do Futuro promove programação especial nesta sexta-feira o sábado

site A Fábrica do Futuro (Rua Câncio Gomes, 609) promove uma edição especial do Open Fábrica, evento em que abre as portas de suas instalações para apresentar novidades e projetos especiais, nesta sexta-feira (7) das 18h30min às 22h, e no sábado (8), das 14h às 19h. Nele, o público acompanhará o lançamento do Palco Futuro, com uma programação com mais de dez horas de atividades que ocorrem de forma simultânea e independente em três palcos e três estúdios de produção de conteúdos, com podcasts, performances musicais, live paintings, sessões de networking, entre outras ações. Para participar das atividades, basta realizar inscrição gratuita peloda instituição e fazer a doação de 1kg de alimento não perecível na entrada do evento.

Duas novidades muito importantes para o mercado da criatividade da cidade: a apresentação da Comunidade Futuro e o lançamento do Palco Futuro. A Comunidade Futuro é uma iniciativa que une as riquezas técnica e humana da Fábrica com foco na produção, execução e mentoria de projetos e conteúdos. Em nota, Rafael Hauck, CEO da Fábrica do Futuro, afirma que ao longo dos últimos anos, a instituição estava passando por diversas transformações conceituais e de negócio, e nesse processo, desenvolveram uma série de parcerias com criadores de conteúdo, como os projetos Rap in Cena, A História do Disco, MAP, BLAXP, entre outros.

Um dos produtos que serão lançados no Open Fábrica é o Palco Futuro - um canal com foco na transmissão de conteúdos e produtos. A plataforma de experiências multimídia tem foco na produção, execução e mentoria de projetos e conteúdos. No Palco serão disponibilizados para o público uma série de produções de entretenimento, educação e conhecimento, reunindo em um mesmo canal produções próprias da Fábrica do Futuro e dos parceiros da Comunidade Futuro.