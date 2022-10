Livro e exposição de fotografias mostram mãos de pessoas de 0 a 100 anos

Observando as mãos de pessoas, Ana Cattani e Airton Cattani perceberam como o tempo também pode se manifestar neste detalhe do corpo humano, ao mostrar vidas diferentes, com ritmos e inserções sociais múltiplas, e em etnias e gêneros variados. A partir do outono de 2022 fotografaram centenas de mãos, desde recém-nascidos até pessoas de 100 anos de idade.

O resultado desta pesquisa etnofotográfica é mostrado no livro e na exposição Tempo. Na publicação de 224 páginas, as imagens em preto e branco são dispostas cronologicamente e identificadas apenas pelas iniciais e idade dos fotografados. “Nas 101 fotos apresentadas na obra é possível perceber as mudanças que o tempo produz em nossa pele, em nossa estrutura óssea e muscular”, registra o fotógrafo e professor titular do Curso de Design da Ufrgs. Todas as imagens foram captadas com as mesmas condições de luz, distância focal e sobre o mesmo fundo.

Além das marcas naturais dos anos que passam, outros indícios da passagem do tempo nas mãos podem ser percebidos em detalhes, como pequenas vaidades, joias, tatuagens, cicatrizes, marcas acidentais ou intencionais e de trabalho mais ou menos duro. “O conjunto de imagens nos convida a refletir sobre nossa vida, a pensar na maneira como nossas mãos também podem nos representar e ser uma das características de nossa personalidade”, observa a autora, que desenvolve produtos autorais em papel. “Estamos felizes com o resultado e queremos compartilhar”, completa.

Os autores – que são casados há 43 anos – destacam um dos aspectos tocantes das fotos escolhidas para a capa e contracapa. Enquanto a primeira é ilustrada pela mão de uma criança de um ano de idade, segurada por seus pais, a contracapa mostra a mão da bisavó desta criança, com seus 99 anos, demonstrando o encontro simbólico dos extremos da vida que se encontram nestas duas imagens.

“A fantasia de congelar o tempo por meio da fotografia produz efeitos curiosos neste livro, pois o que se revela é o tempo como movimento e transformação. Afinal, estar vivo é estar submetido ao tempo, ao jogo dos começos e dos fins”, escreve a filósofa e psicanalista Aline Sanches na apresentação. “Mãos carregadas de marcas do tempo, este tempo que nos cativa e que tentamos de alguma forma reter”, registra a artista visual Maristela Salvatori, curadora da exposição que ficará em cartaz até 28 de outubro no Centro Cultural da Ufrgs (rua Luís Englert, 333), todos os dias, das 9h às 18h, com entrada franca.