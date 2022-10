Rindo de hábitos 'malsucedidos' da vida moderna, Nany People se apresenta no Estado

A atriz e humorista Nany People desembarca no Rio Grande do Sul neste final de semana para novas sessões de seu stand-up Tsunany. Em mini turnê, ela passa pela Capital nesta sexta-feira (7), onde apresenta o espetáculo no Teatro da Amrigs (av. Ipiranga, 5.311), às 20h30min. Depois segue para Caxias do Sul, onde leva o show de humor para o Teatro Murialdo, com início às 20h de sábado (8). No domingo (9), também às 20h, a artista sobe no palco do Teatro Feevale, em Novo Hamburgo. Os ingressos estão à venda no site da Blueticket.

Em março deste ano, a artista esteve em Porto Alegre com o mesmo espetáculo, para uma apresentação única. Meses depois, retornou para filmar a comédia Um Dia 5 Estrelas, dirigida por Hsu Chien. Sem um roteiro fechado, Nany promete levar ao público novas histórias, com texto criado e dirigido por ela mesma. "Não há nada muito decorado, apenas um organograma do que vou falar", avisa. "Eu interajo com o público, tornando o show sempre diferente, até porque vai mudando o mote de acontecimentos - é muito factual, e por isso é tão reativo. Ele tem tópicos, onde os assuntos fluem."

Criado em 2011 durante a Virada Cultural no Rio de Janeiro, o show relata de maneira divertida os diversos "hábitos malsucedidos" da vida moderna, como a cirurgia plástica sem limites, os exercícios físicos em excesso, os hábitos alimentares desregrados, o uso indiscriminado e, muitas vezes, indevido de celulares, entre outros. Também ri de situações recorrentes nos relacionamentos sociais, afetivos e sexuais.

"Tsunany é tudo àquilo que você vê, se identifica, se critica e não se crucifica", define a atriz, que se tornou nacionalmente conhecida a partir de 1997, quando foi repórter do programa Comando da Madrugada, na Rede Manchete. De lá para cá, foram vários projetos em televisão, cinema, rádio e teatro. O show de stand-up que ela traz novamente para o Estado é outro sucesso de sua carreira: já passou por diversos estados brasileiros, e vários países, como o Japão - onde foi apresentado três vezes - e os Estados Unidos. "Em breve, vou com ele para Portugal", adianta a atriz.

Ao comentar que brinca com a própria geração, que "deitou na ficha telefônica e acordou na fibra óptica", Nany afirma que a ideia é fazer o público pensar até que ponto a sociedade toma decisões por vontade própria, ou para "acompanhar a moda". "As pessoas super se identificam", garante a artista. "Tudo que fiz na minha carreira me inspira diretamente no palco, para onde levo a ideia que o importante é a gente ser feliz agora (que é quando a vida acontece) ao invés de ficar esperando pelo momento ideal."

A artista observa que dentre os tópicos que aborda, também as marcas da trajetória pessoal acabam servindo de combustível para o espetáculo. "É preciso inteligência emocional para aprender com a passagem de situações e pessoas que passam pelas nossas vidas", reflete.

Quando fala de suas referências, Nany revela que os outros profissionais de stand-up não estão na sua lista. "Pelo contrário, eu sempre me inspirei mais em personagens do teatro de revista, como a imortal Dercy Gonçalves." Durante 22 anos, a artista, que trabalhava em boates na noite de São Paulo, foi desenvolvendo um estilo próprio no segmento. "Eu já era uma atriz de stand-up, sem saber. Dali para cá eu só aprimorei. Agora uma coisa que é minha, nata, e que ninguém me tira é a empatia que tenho com o público. Posso me apresentar para uma plateia de mil pessoas que o entrosamento será grande!", garante a atriz.

Ao comentar que optou pelo riso "como um estado de sobrevivência", Nany destaca que tem muita fé na vida. "Toda vez que a situação afunilou, eu busquei essa válvula de escape", confessa. Sobre a retomada às atividades presenciais, a artista valoriza o contato com o público: "Estou muito feliz de ver os teatros novamente cheios, esse é um mecanismo importante para instigar o pensamento crítico, e nada substitui a alegria de ter uma plateia interagindo com você."