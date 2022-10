Thiago Ventura apresenta o novo show em Porto Alegre e Gravataí

Sympla Nesta sexta-feira (07), às 22h30min, Thiago Ventura apresenta no Araújo Vianna (R. Osvaldo Aranha, 685) o seu mais recente solo de humor, Modo Efetivo. Já no sábado (08), o humorista vai até o Teatro Sesc Gravataí (R. Anápio Gomes, 1241), às 21h, para mais um espetáculo. Os ingressos para ambos os shows podem ser adquiridos pela plataforma

Thiago Ventura é um dos maiores comediantes de stand up comedy da atualidade. Ele se destacou no cenário da comédia com o estilo "de quebrada" e por fazer piada com assuntos do dia a dia e vivências da periferia, fazendo com que milhares de pessoas que nunca haviam estado no teatro, pudessem se identificar e rir.

O comediante paulista já realizou inúmeras turnês nacionais e internacionais com os shows Isso é Tudo O Que eu Tenho, Só Agradece e Pokas. Atualmente está em seu quarto solo de stand up, o Modo Efetivo.