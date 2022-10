Acordando para o sucesso, banda Jovem Dionísio se apresenta no Opinião

A banda paranaense Jovem Dionísio vai até o palco do Opinião (rua José do Patrocínio, 834), na madrugada de sexta-feira para sábado, às 00h30min, para um show que celebra o disco Acorda, Pedrinho, o primeiro do grupo. Com uma linguagem moderna e sonoridade que passeia entre o pop, o eletrônico e o rap, o álbum de estreia tem como personagens Pedrinho, o Bar Velho Dionísio e os corações inquietos de Bernardo Pasquali (vocal), Rafael Dunajski Mendes 'Fufa' (guitarra), Gustavo Karam (baixo), Bernardo Hey 'Ber Hey' (teclado) e Gabriel Dunajski Mendes 'Mendão' (bateria e composições). Os ingressos estão no terceiro lote e podem ser adquiridos pelo site Sympla, a partir de R$ 70,00.

Após explodirem no TikTok com o hit Acorda, Pedrinho, que hoje já acumula mais de 70 milhões de reproduções no Spotify, a boy band curitibana ganhou notoriedade nacional e viu chover convites para os principais festivais de música do Brasil. Assim, o disco de estreia, que já vem sendo trabalhado desde a fundação da banda, em 2019, coroa esse período de evidência.

Enquanto uma parte do álbum tem como cenário as ruas de Curitiba (como na canção Pastel, que convida o ouvinte a ir até a uma pastelaria localizada no bairro Juvevê), a outra nos transporta para o íntimo de uma juventude que ama de muitos modos e intensidades, mas que não deixa de quebrar a cara no meio do caminho, como está evidenciado nas faixas Cê me viu ontem, Não dá mais e Risco. "Acho que, nessas canções sobre relacionamento e sentimentos particulares, a gente consegue entregar a maneira que nós pensamos, fazemos e nos relacionamos com a música", conta Bernardo Pasquali.

De acordo com a banda, transportar as músicas do álbum para o palco está sendo quase um processo de recriá-las. Isso se deve ao fato do show ser uma coisa à parte do processo de criação do disco. Além disso, diferente das plataformas digitais em que as pessoas escutam onde, quando e como quiserem uma música que vai ter sempre o mesmo formato, num show existem inúmeros fatores para que tudo funcione em sintonia - entre eles, o timing necessário para fisgar o público. "Nem tão rápido pra não largar na frente, e nem tão lento pra não perder a largada. É igual fazer uma piada, pode ser a melhor piada do mundo, mas, se tu contares ela na hora errada, ninguém vai rir", explica Bernardo.

Os músicos comentam que os acontecimentos da pandemia não se materializam em forma de música no disco. Apesar disso, esse período impactou principalmente no que diz respeito ao processo de criação musical do grupo. Isolados, com poucos equipamentos em mão e sem dinheiro para irem a um estúdio fazer suas músicas, algumas canções podem parecer que foram feitas em casa. Em alguns casos, é porque de fato elas foram. A sonoridade caseira faz parte da identidade da banda, que aceita numa boa as possíveis limitações técnicas do momento em que foram realizadas.

Na terça-feira da semana passada, a Jovem Dionísio lançou o single e o video clipe Melhor do Mundo, com participação especial de Marcos Valle. Essa parceria aconteceu após um encontro da banda com o filho do músico. "Quando a gente conheceu o Daniel, pedimos, na cara de pau, pra ele mostrar nosso som pro pai dele", relembra Mendão.

Além da Capital, a banda dá um pulo em Caxias do Sul neste sábado, para show ao lado do duo Gupe no Zero 54 Bar (rua Dr. Augusto Pestana, 154 - Caxias do Sul), a partir das 18h30min.