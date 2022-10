Giovanni Berti e Fernando do Ó promovem espetáculo percussivo no projeto Mistura Fina

Fragmentos do Tempo é o nome do show que reúne dois grandes nomes da percussão, Fernando do Ó e Giovanni Berti, nesta quinta-feira (6), às 18h30min, no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Pça Marechal Deodoro, s/n), dentro da programação do projeto Mistura Fina. A performance unirá o caráter percussivo com vocalizações e a sonoridade de objetos exóticos, com os mais variados timbres. A entrada é franca.

Fernado do Ó tocou com grandes nomes como Tito Puente, Ivan Lins, Al di Meola, Egberto Gismonti, Djalma Corrêa e Roberto Carlos, entre outros. Em 1993, conquistou o Prêmio Açorianos de Melhor Instrumentista de Percussão. Por sua vez, Giovanni Berti é percussionista há 42 anos, tendo iniciado sua carreira com o lendário compositor Túlio Piva. Em sua trajetória, acompanhou nomes do choro ao samba, além de ter participado de projetos junto a orquestras e de gravações de trilhas para teatro e audiovisual.