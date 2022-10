Cartunista Bruna Maia ministra oficina no Instituto Ling e prepara lançamento de livro

Natural de Rio Grande e radicada em São Paulo, a jornalista, cartunista e escritora gaúcha Bruna Maia vem se destacando com um material que aborda questões ligadas ao feminismo e ao patriarcado de forma sarcástica, ácida e cheia de ironia. Ela desembarca em Porto Alegre neste final de semana para ministrar uma oficina de quadrinhos para internet no Instituto Ling (rua João Caetano, 440). Serão dois encontros: um na sexta-feira, das 19h às 21h; e outro no sábado, das 11h às 13h e das 14h às 17h.

A atividade, com vagas limitadas, é uma oportunidade para quem deseja criar sua narrativa em quadrinhos mesmo sem ser um expert em desenho e, ainda, aprender a publicar sem custo no formato digital. As matrículas custam R$ 340,00 e podem ser feitas no site do Instituto Ling ou na recepção do centro cultural.

Na sequência, Bruna promove na Capital o lançamento de seu primeiro romance, Com todo o meu rancor (Rocco, 240 páginas, R$ 49,90), que narra a história de uma mulher que faz do ódio o seu refúgio e traça um sofisticado plano de vingança contra o ex-parceiro. A sessão de autógrafos acontece na próxima terça-feira, às 21h, no Bar Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960), dentro do Sarau Elétrico, que terá nesta noite o tema Na força do ódio. Exemplares da obra estarão à venda no local.

Em 2020, Bruna Maia publicou seu primeiro livro, Parece que piorou (Companhia das Letras), uma coletânea dos melhores momentos de seu antigo perfil @estarmorta nas redes sociais. Nas tirinhas, a escritora fala de um tema tabu na sociedade - a sexualidade das mulheres - enquanto destrói o ideal de amor romântico construído pelo capitalismo. É também autora das obras em quadrinhos Manual da esposa pós-moderna, O novinho do sebo e Memórias de um homem emocionado demais (publicado pelo Sesc Pompeia). Fez as crônicas visuais de um livro de artigos de Zelda Fitzgerald, da editora Ponto Edita, e teve seus cartuns e reportagens publicados em veículos como Marie Claire, Uol, Piauí e Folha de S.Paulo.

Segundo Bruna, a ideia da oficina é capacitar outros criadores de histórias em quadrinhos a pensarem em suas narrativas ilustradas já com foco nas ferramentas disponíveis na internet (como Instagram, TikTok e Twitter). "Tem muito a ver com pensar em como organizar a história e o formato deste quadrinho, como, por exemplo, a construção das imagens de forma que fique mais legível na plataforma", explica a escritora. "Esse material pode ser feito na íntegra e dividido em capítulos, para ir postando em separado", emenda.

Não é preciso ter conhecimento prévio para a atividade, e os materiais estão inclusos no valor da matrícula. Aliás, a própria Bruna admite que não tinha muita bagagem artística quando começou a desenvolver suas tirinhas, em 2017. "Eu não sabia desenhar, comecei sem ter nenhuma noção dos fundamentos de desenho. Fiquei vendo tutoriais no YouTube e desenhando do jeito que eu estava a fim, testando materiais", relembra.

Durante a oficina, os participantes também vão aprender a criar a sua própria linguagem para narrativas ficcionais ou não-ficcionais, por meio da interação entre texto e imagem, além de publicá-las na forma de e-book e divulgá-las na internet. No caso de Bruna, o disparador criativo veio da "observação dos fenômenos de precarização afetiva, profissional e de saúde mental" pelos quais sua geração está passando. "A saúde mental está ruim, o trabalho está ruim, os amores são gasosos. E o humor foi a ferramenta mais natural para mim na hora de abordar esses temas, embora artistas diferentes usem linguagens diferentes."