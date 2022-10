Poesia Xucra e Mesa Reverb são as atrações de outubro do Farol.live no Cine Farol Santander

Nos dias 04 e 18 de outubro o Cine Farol Santander, no Farol Santander Porto Alegre, recebe mais duas edições da primeira temporada do Farol.live, projeto produzido pelo festival Kino Beat e Cuco Produções, como um espaço de incentivo à criação e experimentação em diversas linguagens e tecnologias, suas intersecções e desdobramentos. A programação conta com variadas imersões artísticas envolvendo nomes da cena cultural brasileira, apostando no cruzamento de música, artes visuais, artes cênicas, audiovisual e tudo mais que couber no imaginário de cada artista envolvido.

A segunda apresentação do Farol.live ocorre nesta terça-feira, a partir das 20h, com a performance Poesia Xucra, da Marília Kosby e da violinista Clarissa Ferreira, com participação de Lorenzo Beust. Poesia Xucra é uma intervenção artística com aires de extremíssimo sul. As artistas, nascidas no interior gaúcho e radicadas em Porto Alegre, apresentam experimentações sonoras, leitura de poemas, além de canções autorais. No projeto, cruzam-se o universo do livro Mugido, sobre a vivência pouco retratada da mulher do campo, de Marília, e a trajetória como musicista e pesquisadora de Clarissa, autora do livro Gauchismo Líquido. Em diálogo com os sons e a palavra falada, se somam as imagens derivadas do ensaio P.A.M.PA, do artista Lorenzo Beust. A série busca através da ressignificação da imagem dos animais símbolo do homem do campo, a vaca e o cavalo, um outro olhar para o universo campestre gaúcho.

Já no dia 18, é a vez da performance Mesa Reverb, assinada pelos artistas Guizado e Manuela Eichner, que envolve música, colagem e muitas experimentações. Em Mesa Reverb surgem filmes instantâneos, criados através de colagens manuais, recortadas, organizadas, ampliadas e amplificadas com trilha sonora, sempre em tempo real. Os filmes que brotam são imprevisíveis: jornadas épicas tão rápidas quanto o dedilhado no trompete, ficções científicas recortadas na navalha, o improviso como mesa de edição. Da ligação entre dois componentes: som e imagem, surge um terceiro elemento, audiovisual híbrido por natureza, efêmero por opção, uma multidão de filmes sem começo, meio ou fim. Adeus à linguagem.

O projeto começou virtualmente na pandemia, com composições sonoras, interferências e colagens manuais criadas e projetadas em tempo real - das lives do Instagram para o ao vivo. Manuela Eichner é artista visual e seu trabalho percorre desde vídeos e performances até ilustrações, instalações e murais, tendo a colagem como principal técnica e linguagem enquanto a expande para além do bidimensional. Guizado está entre os nomes mais celebrados da ótima safra da música independente brasileira. O trompetista e compositor segue se superando na arte de mesclar elementos sonoros orgânicos com sintetizadores e outras programações eletrônicas.

Em novembro já está confirmada a particição da dupla francesa Franck Vigroux e Kurt d'Haeseleer e o projeto Cine Rabeca, em dezembro. Novas atrações e datas serão confirmadas em breve.

Com curadoria de Gabriel Cevallos, fundador e curador do Kino Beat Festival, as apresentações serão desenvolvidas de forma inédita ou em adaptações pensadas especificamente para o espaço, explorando os recursos e limitações da sala enquanto dispositivo criativo. Ao longo de 10 meses, o público poderá conferir 20 performances da primeira edição reunindo artistas de diferentes vertentes, com projetos comissionados ou adaptados que serão gravados ao vivo na sala e difundidos pelos canais do projeto.

Além das performances, atividades formativas gratuitas também serão promovidas como oficinas, palestras, vivências e workshops, criados a partir de tópicos práticos e teóricos derivados das apresentações artísticas. “O corpo presente, seja na prática dos artistas envolvidos ou na fruição do público, será premissa das apresentações. O objetivo é promover e difundir a produção artística autoral do estado do RS em intercâmbio com a produção nacional”; revela o curador.

Os ingressos custam R$ 15,00 com benefícios de meia-entrada, e já estão à venda por meio da plataforma Sympla. O projeto prevê algumas apresentações gratuitas, que serão informadas com antecedência. Para o benefício da meia-entrada (50% de desconto) de estudante, idosos, PNE, jovens de baixa renda, entre outros, os documentos válidos são determinados pela Lei Federal 12.933/13. Para mais informações, acesse: https://www.instagram.com/farol.live.poa/

Esse projeto é financiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio do Santander e realização da Secretaria Especial da Cultura - Ministério do Turismo - Governo Federal.