Festival Téti promove 10 dias de atividades celebrando o Mês da Criança

Celebrando o mês das crianças, ocorre entre os dias 6 e 16 de outubro a 5ª edição do Téti - Festival de Arte e Cultura para a Infância, em Caxias do Sul. Serão 10 dias de atividades entre espetáculos e intervenções artísticas, oficinas criativas nas áreas de teatro, dança, circo, música, literatura e artes visuais, entre outras, com o objetivo de inserir a criança no universo artístico. O formato acontece em formato híbrido, com atividades presenciais e online.

Esta quinta edição marca mais um ano da realização do festival, que se manteve ativo mesmo em meio à pandemia da Covid-19 e também se destaca pela consolidação de um projeto de vanguarda pensado, especialmente, para os pequenos. Em nota, a idealizadora do evento, Caliandra Troian, revela que a programação desta edição promoverá o olhar para a criança e a infância no pós-pandemia.

Aguardando um público de aproximadamente 5 mil pessoas, o festival traz novidades em seu formato. Originalmente pensado para famílias, esta edição passa a incluir algumas sessões para escolas, especialmente as públicas de ensino regular e de educação infantil conveniadas com o município. Ainda, as oficinas se estendem também para os finais de semana, oportunizando a participação maior das famílias. A programação no primeiro fim de semana ocorre em espaços abertos, como parques e praças, e em locais fechados, como salas de teatro.

O evento é destinado para crianças de 0 a 12 anos, e cada faixa etária terá atividades indicadas para a sua idade. Além dos espetáculos e oficinas, a edição contará com o Téti Talks, atividade formativa presencial com transmissão on-line com o objetivo de colocar em diálogo artistas, educadores, professores, arte-educadores e pais com temáticas que envolvam a cultura da infância.

O 5º Téti - Festival de Arte e Cultura para a Infância é uma realização da Cali Gestão Cultural e Comunicação, com financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Caxias do Sul e Pró-cultura RS. Patrocínio de Cardan, Lojas Magnabosco, Orquídea Alimentos e Sorvetes Urca. Apoio cultural de Empresas Randon e Unimed Nordeste RS. Parceiros Eureka, Instituto Sérgio Lovato, Sesc Caxias do Sul, Infront Mídia e Villagio Caxias.