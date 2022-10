Fundação Ecarta exibe mostra especial de videodança, com entrada franca

Uma seleção de diferentes vertentes da videodança estarão sendo exibidas de terça (4) a quinta-feira (6) na Fundação Ecarta (Avenida João Pessoa, 943), com entrada franca. Os trabalhos integram a série de seis trabalhos convidados, integrando a terceira edição do Festival Internacional de Videodança.

As produções são provenientes da Argentina, África do Sul, Rússia e Brasil trazendo trabalhos com duração de 6 a 17 minutos. Segundo Rosângela Fachel, uma das coordenadoras do Fivrs, a ideia é abarcar a diversidade de produções deste escopo da videodança contemporânea.

Do Brasil participam A criação (2022, 6'06), de Raquel Rocha – Goiânia/(GO); Cães (2021, 11'12), OUTRO Danças e Kao - da cor da terra (2022, 17'), Abambaé Companhia de Danças Brasileiras, ambos de Pelotas. Os outros três trabalhos são Mask your linearity (2020, 8'48), de Smangaliso Ngwenya - Joanesburgo, Gauteng, África do Sul; Plasticoceno (2021, 11'), de Paz Guerrero - Buenos Aires, Argentina; e Sandwichmaker - documentário (2020, 17'), de Ramazi Baranov - São Petersburgo, Rússia.