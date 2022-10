Flu & Carlinhos Carneiro e Lucifer Kabra são as atrações do Ocidente Acústico desta semana

O projeto Ocidente Acústico, do Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha com João Telles), recebe nesta quinta-feira (06), às 21h, os shows de Flu & Carlinhos Carneiro e Lucifer Kabra, celebrando seus lançamentos pelo selo paulistano Maxilar Music. Os ingressos estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$20,00.

A primeira apresentação é por conta de Flu & Carlinhos Carneiro que, acompanhados de Bruno Neves e Julio Porto, farão show de lançamento do seu segundo single, a canção Eu Quero Morar no Canal Off, com um repertório que mistura suas trajetórias e entrega spoilers das inéditas.

Em seguida, Lucifer Kabra, novo nome do personagem musical de Lufe Bollini, criador das bandas Tomate Maravilha e Bambinos Selvagens, que mora, desde 2014, em São Paulo. O músico e cineasta viveu em ocupações e residências artísticas no Vale do Anhangabaú, no centro da cidade, traz à sua cidade natal o lançamento do álbum Kabraokê.