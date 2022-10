Bach Society Brasil traz ‘Concerto de Brandemburgo’ para o Theatro São Pedro

Nesta quarta-feira (05), a Bach Society Brasil apresenta o Concerto de Brandemburgo, no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N), às 21h, com performances de época da música de Johann Sebastian Bach. Sob direção de Fernando Cordella, juntam-se à formação da Bach Ensemble convidados especialistas em música barroca diretamente de São Paulo, entre eles o maestro e flautista Ricardo Kanji, membro fundador da Orquestra do Século XVII e um dos maiores nomes internacionais da flauta barroca. Os ingressos estão à venda, pelo site e bilheteria do teatro, a partir de R$ 40,00.

No programa figuram o Concerto de Brandemburgo No. 5 e a Suíte em Mi Menor de Johann Bernhard Bach, parente do famoso compositor alemão. O vigésimo sexto concerto da série Bach Brasil tem o apoio do Goethe Institut e EROICA música.