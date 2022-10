Bar Opinião recebe espetáculo Somos Afrosul Odomodê

O Bar Opinião apresenta, nesta quinta-feira (06), às 20h30min, o espetáculo Somos Afrosul Odomodê, celebrando a cultura afro-brasileira do Rio Grande do Sul através da dança e da música. Os ingressos podem ser adquiridos no site Sympla, a partir de R$30,00.

Criado em 1974, o grupo Afro-Sul de Música e Dança é uma instituição cultural que funciona como movimento de valorização da cultura negra e do direito à livre expressão da pessoa humana, com objetivo de lutar contra o racismo e divulgar a história e a música negra através de seus espetáculos. Ao longo dos anos, a Afro-Sul desenvolve atividades dentre as quais se destacam a dança, a música, a moda e a gastronomia.

Desagravo (Acústico), Gueto (Trio), Paulo Romeu (Trio), Jorge Cidade (Acústico), Paulo Dionísio & Gilberto Oliveira, Sintonize, Fernanda Oliveira, 50 Tons De Preta, Preta Cin (Sp), são alguns dos artistas que vão subir no palco do Opinião.