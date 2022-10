Orquestra Villa-Lobos homenageia Milton Nascimento no Teatro do Bourbon Country

Nesta sexta-feira (07), às 21h, a Orquestra Villa-Lobos (OVL) vai até ao palco do Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80) para apresentar Bituca – uma homenagem a Milton Nascimento, um espetáculo que celebra a vida e a obra de um dos maiores cantores e compositores da música brasileiro. A performance integra as atividades alusivas aos 30 anos da Orquestra, completados em abril. Os ingressos estão disponíveis na bilheteira e no site do Teatro, a partir de R$30,00.

O show, que ocorre no mesmo mês em que o artista completa 80 anos, contará com 70 músicos, entre instrumentistas, coro infantil e adulto e os cantores convidados e parceiros da OVL Álvaro RosaCosta, Beto Chedid, Marcelo Delacroix, Simone Rasslan e Stephanie Soeiro.

No espetáculo, serão reapresentadas músicas do artista que marcaram grandes espetáculos da OVL, como Cio da terra (2002), Solar (2004), Louva a Deus (2008), Encontros e Despedidas (2011), O que foi feito devera (2014), Paula e Bebeto (2015), Coração Civil (2016) e Bola de meia, bola de gude (2017).

Em nota, a regente e coordenadora da Orquestra Villa-Lobos, Cecília Rheingantz Silveira, conta que Milton faz parte da história da OVL, inclusive presencialmente, pois as crianças do projeto tiveram a oportunidade de cantar para ele em 2015, no POA Jazz Festival, na Redenção.