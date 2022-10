Musical Évora apresenta recital ‘Música, doce música’ com Eudóxia de Barros

O Musical Évora, nesta quarta-feira (05), apresenta o recital Música, doce música com a pianista Eudóxia de Barros. A apresentação ocorre no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N), às 12h30min, com entrada franca. Serão apresentadas composições de Bach, Chopin, Schubert, Weber, Fernando Cupertino, Osvaldo Lacerda e Lina Pesce.

Dona de um extenso e premiado currículo, e agraciada com quase uma centena de dedicatórias dos mais destacados compositores eruditos brasileiros, Eudóxia de Barros destaca-se no cenário musical sobretudo por ter abandonado uma cômoda e promissora carreira internacional para dedicar-se a levar a música a todos os rincões brasileiros, tal como legítima bandeirante Paulista. O evento respeita todos os protocolos de higiene e distanciamento, com ocupação total de 100 lugares.