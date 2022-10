Paola Kirst em uma vertigem sonora

Nesta quarta-feira, às 18h30min, a cantora e compositora Paola Kirst é atração no Sarau do Solar, na Sala José Lewgoy do Solar dos Câmara da Assembleia Legislativa do RS (Praça Mal. Deodoro, 101). No espetáculo Vertigem, Paola e Lorenzo Flach desejam provocar sensações a partir do som, brincam e improvisam com a voz, com a guitarra, processamento de efeitos, piano e bombo leguero. O ingresso é solidário, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.