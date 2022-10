Galeria Duque recebe três exposições de artistas precursores da arte do Estado

Até o dia 12 de novembro, a Galeria Duque (Rua Duque de Caxias, 649) exibe as exposições As Duas Amélias, Cor e Poesia e Trilogia da Imagem, de segunda à sexta-feira, das 10h às 18h, e sábados, das 10h às 17h. A entrada é franca.

A mostra As Duas Amélias destaca o trabalho das artistas pioneiras Amélia Pastro Maristany e Amélia Maristany Meyer, com curadoria do casal de também artistas Sílvia e Rogério Livi. A exposição está no terceiro andar da Galeria. Em Cor e Poesia, que ocupa os dois primeiros andares do espaço, são apresentadas obras do acervo de grandes nomes da arte do Brasil e do mundo, como Aldemir Martins, Aloísio Carvão, Anita Malfatti, Antonio Poteiro, Beatriz Milhazes, Bonadei, Burle Marx, Carybé e Claudio Tozzi. Por fim, no quarto andar, a artista Rosa Lops Susin apresenta a Trilogia da Imagem, em obras que tratam das questões femininas em pinturas repletas de cores, texturas e riqueza de detalhes.