Cinema em diálogo com outras artes

No mês de outubro, a Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333) segue o ciclo de comemorações de seus 35 anos e apresenta a mostra Cinema Convida, que tem início nesta segunda-feira e fica em cartaz até o último dia do mês. A ideia é colocar o cinema em diálogo com linguagens como a música, a literatura, o teatro e as artes visuais. As sessões ocorrem de segunda a sexta-feira, às 15h e às 19h, sempre com entrada franca.

Entre os destaques, está o documentário Ostinato (2021), dirigido por Paula Gaitán, sobre o processo criativo de Arrigo Barnabé. A exibição do dia 27, quinta-feira, às 19h, inclui videochamada com a diretora e o músico, projetada na telona do cinema da Ufrgs.

O diálogo com a literatura ganha a forma de homenagem ao centenário de José Saramago (1922-2010), em parceria com o Instituto de Letras da Ufrgs. Duas adaptações de obras do escritor português têm exibição: O Ano da Morte de Ricardo Reis (2021, foto), de João Botelho (dias 5 e 18) e o espetáculo virtual Ensaios Intermitentes (dias 6 e 11), dos estudantes da Casa de Teatro de Porto Alegre. As artes visuais, por sua vez, marcam presença logo na primeira noite da programação, em Systéme K (2020), de Renaud Barret. O filme acompanha um grupo de performers em suas intervenções urbanas na República Democrática do Congo. Confira a programação completa no site do JC.