Sala Redenção traz mostra de filmes em celebração a seus 35 anos

No mês de outubro, a Sala Redenção segue o ciclo de comemorações de seus 35 anos e apresenta a mostra Cinema Convida, que tem início nesta segunda-feira (03) e fica em cartaz até o último dia do mês. O cinema universitário está localizado no campus central da Ufrgs, com acesso mais próximo pela Rua Eng. Luiz Englert, 333. Todas as sessões têm entrada franca.

A ideia é dar ainda mais vitalidade ao tradicional espaço universitário, colocando o cinema em diálogo com linguagens como a música, a literatura, o teatro e as artes visuais. As sessões ocorrem de segunda a sexta-feira, às 15h e às 19h. Entre os destaques da programação, está o documentário Ostinato (2021), dirigido por Paula Gaitán, sobre o processo criativo de Arrigo Barnabé. A exibição do dia 27, quinta-feira, às 19h, inclui uma conversa por videochamada com a diretora e o músico, projetada na telona do cinema da Ufrgs, e aberta à participação do público.

O diálogo com a literatura ganha a forma de homenagem ao centenário de José Saramago (1922-2010), em parceria com o Instituto de Letras da Ufrgs. Duas adaptações de obras do escritor português têm exibição: O Ano da Morte de Ricardo Reis (2021, foto), de João Botelho (dias 5 e 18). Nas artes visuais, por sua vez, marcam presença logo na primeira noite da programação, em Systéme K (2020), de Renaud Barret. O filme acompanha um grupo de performers em suas intervenções urbanas na República Democrática do Congo.

PROGRAMAÇÃO DA MOSTRA "CINEMA CONVIDA"

LUNA

(dir. Renata Lorenzi | Brasil | 2021 | 22 min)

Uma mulher se sentindo deslocada do mundo à sua volta se isola para tentar compreender a si mesma, até que encontra alguém que a faz repensar a sua busca. Luna é mulher e artista. Se lhe perguntarem quem é, talvez a resposta seja: eu não sei. A busca pela própria arte, pela própria linguagem, é também a busca por si mesma, pela sua essência dentro da solidão.

+

PROJETO CORPAS FEMININAS NA RUPTURA DO CAOS

(dir. GET - Grupo de Estudos Teatrais | Brasil | 2021 | aprox. 45 min )

Numa realidade crua dizemos o que todas nós já sabemos, mas que por vezes somos silenciadas a gritar. A partir disso refletimos sobre nós, sobre todas, todes e tudo o que tenciona e dilata em nós, em mim, em ti, no corpo, na vivência.

19 de outubro | quarta-feira | 19h - Sessão comentada por Bianca Cruz e Savana Ferreira

27 de outubro | quinta-feira | 15h

PROJETO LILITH

(dir. Coletivo Quântico | Brasil | 2020 | 81 min)

Dando continuidade em experimentacoes de processos anteriores, o Coletico Quântico da voz as atrizes, usando-se de mitos da culpabilizacao das mulheres, como Lilith e Pandora. Promove-se um encontro, um instante, que se siga como um motor potente.

20 de outubro | quinta-feira | 19h - Sessão comentada por Larissa Sanguiné, diretora do projeto

24 de outubro | segunda-feira | 15h

O ANO DA MORTE DE RICARDO REIS

(dir. João Botelho | Portugal | 2021 | 129 min)

O filme é baseado no livro homônimo de José Saramago e a narrativa é articulada a partir do real, o ano de 1936, a ascensão do fascismo de Mussolini, Hitler e Salazar, e um campo da imaginação, ou do irreal, onde o diálogo com Fernando Pessoa é materializado após sua morte.

05 de outubro | quarta-feira | 19h

18 de outubro | terça-feira | 15h - Sessão comentada por Regina Zilberman, professora do Instituto de Letras/UFRGS

ENSAIOS INTERMITENTES

(dir. Carlota Albuquerque, Everton Rodrigues e Larissa Sanguiné | Brasil | 2020 | 104 min)

Figuras inusitadas iniciam um processo de aproximação e elaboração para a execução de um projeto audiovisual, inspirado em três obras de José Saramago. Como proposta inicial, os artistas são solicitados a realizar uma videoperformance sobre a Morte, personificada em "Intermitências da Morte". Os conflitos dessas pessoas disparam confusões entre as suas realidades, com as personagens da obra citada, bem como de "Ensaio sobre a Cegueira" e "Ensaio sobre a Lucidez".

06 de outubro | quinta-feira | 19h - Sessão comentada pela diretora Larissa Sanguiné

11 de outubro | terça-feira | 15h

ADELAIDE, AQUI NÃO HÁ SEGUNDA VEZ PARA O ERRO

(dir. Anna Zêppa | Brasil | 2020 | 20 min)

Quem foi Adelaide Carraro? Por que me desvendar é uma tarefa árdua? Tive mais de 5 milhões de livros vendidos? Uma das mais lidas no Brasil entre os anos 60 e 70? Perseguida, acusada de sensacionalista, pornográfica e autora de uma subliteratura? Onde estão meus rastros?

+

VIL, MÁ

(dir. Gustavo Vinagre | Brasil | 2020 | 86 min)

Agora com mais de 70 anos, Wilma Azevedo - a rainha brasileira da literatura sadomasoquista - narra sua vida turbulenta e sexualmente explícita, usando seu pseudônimo e seu nome verdadeiro. Conforme sua memória falha, uma jovem atriz que a interpretará em um filme vem ao seu auxílio.

10 de outubro | segunda-feira | 15h

21 de outubro | sexta-feira | 19h

Curtas de Joel Pizzini

CARAMUJO-FLOR

(dir, Joel Pizzini | Brasil | 1988 | 20 min)

Ensaio de ficção experimental que recria o universo artístico e existencial do poeta Manoel de Barros através das personas Cabeludinho (Ney Matogrosso) e Andarilho (Rubens Corrêa), que atravessam as duas paisagens seminais de sua obra: o pantanal e o mar.

+

ENIGMA DE UM DIA

(dir. Joel Pizzini | Brasil | 1996 | 21 min)

Motivado pelo quadro "O Enigma de um Dia", de Giorgio de Chirico, um vigia de museu entra no universo do artista. O homem vagueia pelas ruas, remodelando a cidade com a imaginação, de acordo com a estética do autor.

+

GLAUCES, ESTUDO DE UM ROSTO

(dir. Joel Pizzini | Brasil | 2001 | 30 min)

Glauce era filha do rei. Glauce era rival de Medeia. Glauce é terra, navalham carne transe. Glauce era só. Glauce é rocha. Glauce era Glauce ou Glauce é Glauce.

+

DORMENTE

(dir. Joel Pizzini | Brasil | 2005 | 15 min)

Estações, ferrovias, trilhos, cabos elétricos e vagões de trem em constante movimento alinham as cenas do curta-metragem, na tentativa de formar uma linguagem visual sobre a vida moderna.

10 de outubro | segunda-feira | 19h

21 de outubro | segunda-feira | 15h

NAS PAREDES DA PEDRA ENCANTADA

(dir. Cristiano Bastos e Leonardo Bonfim | Brasil | 2011 | 117 min)

O documentário mostra como nasceu "Paêbirú", o mítico álbum de Lula Cortês e Zé Ramalho, lançado em 1975. O disco contém uma grande miscelânea de gêneros musicais como o rock psicodélico, jazz, e ritmos regionais do Nordeste brasileiro. Atualmente, é um dos discos de vinil mais raros e caros da história da música brasileira.

04 de outubro | terça-feira | 15h

26 de outubro | quarta-feira | 19h - Sessão comentada por Leonardo Bonfim, diretor

OSTINATO

(dir. Paula Gaitán | Brasil | 2021 | 56 min)

O documentário de Paula Gaitán sobre o processo criativo de Arrigo Barnabé manipula, pela montagem, a cronologia da conversa que constitui a narrativa, para torná-la coerente com a forma como o artista define sua própria obra.

17 de outubro | segunda-feira | 15h

27 de outubro | quinta-feira | 19h - Sessão comentada por Paula Gaitán e Arrigo Barnabé (por vídeo-chamada)

BERIMBAUZEIRO

(dir. Mário Eugênio Saretta | Brasil | 2021 | 20 min)

No sul do Brasil, Mestre Churrasco explora sonoridades e formas de estar no mundo através da criação de berimbaus inusitados. A relação com o corpo, com a natureza e com a musicalidade, sempre marcada pela expressão do lúdico e pelo espírito inventivo do personagem, compõem a narrativa do documentário.

24 de outubro | segunda-feira | 19h

INDES GALANTES

(dir. Philippe Béziat | França | 2021 | 108 min)

Esta é uma estreia para 30 bailarinos de hip-hop, krump, break, voguing... Uma estreia para o realizador Clément Cogitore e para o coreógrafo Bintou Dembélé. E uma estreia para a Ópera da Bastilha de Paris. Ao reunir dança urbana e canto de ópera, eles reinventam a obra-prima barroca de Jean-Philippe Rameau, Les Indes Galantes.

14 de outubro | sexta-feira | 15h

JARDIM DOS DESEJOS

(dir. Coletivo Gazzebo | Brasil | 2022 | 31 min)

Esse documentário foi elaborado a partir da exposição Coletiva 22 - Jardim dos Desejos,

desenvolvida em janeiro de 2022 na Casa Surdina, que reuniu aproximadamente 40 artistas

da cena local independente. O Jardim dos Desejos carrega no nome a importância de se

revisitar os sonhos individuais e coletivos.

14 de outubro | sexta-feira | 19h

25 de outubro | terça-feira | 15h

MISTÉRIOS DE UMA BARBEARIA

(dir. Bertold Brecht e Erich Engel | Alemanha | 1923 | 34 min)

As confusões criadas por uma dupla de funcionários de uma conceituada barbearia alemã.

+

FILM

(dir. Samuel Beckett e Alan Schneider | EUA | 1965 | 21 min)

Um homem, sozinho dentro de um quarto, tenta fugir do olho que tudo vê.

17 de outubro | segunda-feira | 19h - Sessão musicada pelo produtor musical Marcelulose

31 de outubro | segunda-feira | 15h

SYSTEME K

(dir. Renaud Barret | República Democrática do Congo | 2020 | 94 min)

Um grupo de artistas cria um movimento que visa, acima de tudo, democratizar a cultura em uma grande metrópole onde o setor costuma se destinar apenas aos mais afortunados. Os artistas underground utilizam materiais recicláveis e seus próprios corpos para realizar performances intrigantes nas áreas mais negligenciadas da cidade, realizando uma espécie de intervenção urbana que tangencia tópicos da história social e política do país.

03 de outubro | segunda-feira | 19h

20 de outubro | quinta-feira | 15h

SEMANA DE ARTE MODERNA

(prod. TV Cultura | Brasil | 2002 | 40 min)

Para comemorar os 80 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, a TV Cultura produziu em 2002 este programa que destaca os principais fatos, personagens, atos e efeitos do movimento Modernista.

03 de outubro | segunda-feira | 15h

MODIGLIANI

(dir. Mick Davis | EUA / França | 2004 | 128 min)

O pintor Amedeo Modigliani passa por dificuldades financeiras e estabelece rivalidade feroz com Pablo Picasso, enquanto se envolve com uma mulher nobre. O artista viveu a vida intensamente e acabou consumido pela própria obsessão.

05 de outubro | quarta-feira | 15h

O FANTASMA DA ÓPERA

(dir. Joel Schumacher | Reino Unido | 2004 | 143 min)

A história começa quando um fantasma aterroriza uma companhia de ópera francesa. Quando ele finalmente leva a soprano principal à loucura, ela abandona o trabalho e uma jovem, Christine, assume o papel. É por ela que o fantasma está apaixonado. Por isso, a seqüestra para que ela seja sua noiva eterna.

06 de outubro | quinta-feira | 15h