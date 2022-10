Gueppardo sobe ao palco do Divina Comédia neste domingo

Neste domingo (02), às 20h, o grupo de rock Guepardo vai ao palco do Divina Comédia (Rua da República, 649), ao lado das bandas convidadas Ritualist e Metal Monsters. O show terá no repertório músicas de todos os discos da banda, em especial o atual, I Am The Law, que está sendo relançado por dois selos, um carioca e outro mexicano. Os ingressos podem ser adquiridos, no local, por R$ 25,00.

O relançamento é uma nova prensagem e uma mixagem do álbum I Am The Law com a bateria gravada pelo atual baterista, Lucas Rodrigues. O disco, editado pelo selo Dies Irae do Rio de Janeiro, vai vir em uma slipcase com poster e adesivo, e estará disponível para venda ainda neste ano. Em paralelo, os músicos já estão trabalhando nas gravações de um novo álbum.