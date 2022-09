Teatro do Sesc Canoas recebe show do projeto Bandas Independentes Locais

No intuito de fomentar, valorizar e reconhecer a cena autoral independente do rock, o projeto Bandas Independentes Locais promove o intercâmbio de grupos da Região Metropolitana de Porto Alegre em um espaço qualificado para apresentar sua produção musical original neste sábado (01), no Teatro do Sesc Canoas (Av. Guilherme Schell, 5.340 - Canoas), às 20h. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria local, pelo valor de R$ 20,00.

Nesta edição, três bandas subirão ao palco para apresentar suas músicas autorais: os porto-alegrenses da banda Välika, com referências dos gêneros punk, metal e hardcore, o trio canoense Lençol de Mosca, inspirados em bandas de punk rock hardcore, e a banda Imbecis Comandam os Homens (I.C.H.), com 28 anos de história na cena musical do punk rock oitentista e cinco discos lançados.