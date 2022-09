Barão Vermelho celebra quatro décadas com lançamento do EP Blues e Baladas

Um dos nomes mais celebrados do rock brasileiro, a banda carioca Barão Vermelho comemora 40 anos com o lançamento do EP Blues e Baladas nesta sexta-feira, nas plataformas digitais. O novo disco faz parte do projeto que festeja as quatro décadas da banda que, ao longo de 2022, já lançou uma série de quatro episódios disponível na Globoplay, o álbum Acústico e o EP Sucessos.

Blues e baladas tem os sucessos que não podem faltar, alguns blues e um set acústico com músicas que o grupo não toca há algum tempo. O recorte traz a oportunidade de a banda lembrar músicas como Guarda essa canção, do disco Carne crua, de 1994, e o hino Down em mim, uma das letras com a assinatura de Cazuza.

Contando uma versão nova de uma velha história, o Barão Vermelho, hoje composto por Rodrigo Suricato (guitarra, violão e voz), Fernando Magalhães (guitarra e violão), Guto (bateria) e Maurício (teclados e vocais) comemora as quatro décadas com a pompa, a circunstância e os solos de guitarra que a ocasião pede.