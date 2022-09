Teatro do Bourbon Country será palco para show da banda catalã Gipsy Kings By André Reyes

Uhuu A banda catalã de rumba, gênero musical originário da comunidade cigana de Barcelona, Gipsy Kings By André Reyes, chega a Porto Alegre com a Nasci Gitano Tour, no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), neste sábado (01), às 21h. Os ingressos podem ser adquiridos na plataformaou na bilheteria do teatro, a partir de R$ 125,00.

São mais de 30 anos de sucesso no palco e 60 milhões de discos vendidos. André Reyes fundou os míticos Gipsy Kings e mantém viva a chama da banda que popularizou as canções Bamboleo e Djobi, Djoba. Seu álbum Gipsy Kings foi um grande sucesso em vários países europeus, especialmente na França, Itália, Inglaterra e Espanha; depois foram reconhecidos mundialmente. Sua adaptação da música Hotel California fez parte da trilha sonora original do filme O Grande Lebowski, bem como sua adaptação da versão espanhola de Amigo Estou Aqui para a trilha sonora original do filme Toy Story 3.