Suspense campeão de bilheteria na França chega a Porto Alegre

O suspense francês Kompromat: o Dossiê Russo, do cineasta e roteirista Jérôme Salle (Zulu e A Odisséia de Jacques), estreia neste final de semana em 13 cidades do País, incluindo Porto Alegre. Destaque na programação deste ano do Festival Varilux de Cinema Francês, o filme ficou por duas semanas consecutivas em primeiro lugar nas bilheterias da França, tendo estreado em mais de 500 salas do país.