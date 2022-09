Novo longa de Fabiano de Souza, 'Mudança' estreia com debate em Porto Alegre

Nesta quinta-feira (29), o longa Mudança estreia nos cinemas. Distribuído pela Elo Studios, o filme chega credenciado por dois prêmios: Melhor Ator no Cine-PE e Best Feature no MPIFF (Mexico Prague Iberoamerican Film Festival). O diretor do longa, Fabiano de Souza, e integrantes da equipe participam de um debate na próxima terça-feira (4), às 19h30min, na Cinemateca Capitólio (Rua Demétrio Ribeiro, 1.085).

A história contada no longa-metragem se passa em 1985. Naquele ano, o Congresso elegeu Tancredo Neves como presidente do Brasil por meio do voto indireto. Dentro do contexto de mudança, Reinaldo (Gustavo Machado) e seu filho adolescente (Guili Arenzon) voltam do litoral para Porto Alegre a fim de comemorar o fim da ditadura militar. O pai espera uma promoção no trabalho e nutre grandes esperanças para o futuro, enquanto o garoto só deseja que o tempo passe logo. O elenco conta também com Rosanne Mulholland, Fernando Alves Pinto, Maria Carolina Ribeiro, Lui Strassburger, Pâmela Machado e João Pedro Prates.