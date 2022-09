Theatro São Pedro recebe revelações da dança neste sábado

Neste sábado (01), às 16h, o Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N) recebe a apresentação X Gala Excelência em Dança do Ballet Vera Bublitz. Nesse espetáculo, a mais tradicional escola de dança do Estado traz o solista Luiz Paulo Martins, do Theatro Municipal do Rio de Janeiro (que apresentará a coreografia Chamas de Paris), e a revelação do Teatro Escola Basileu França, de Goiás, o bailarino André Luiz Marra Rozano (trazendo Grand Pas de Deux Le Corsaire). Os ingressos estão à venda na Cel. Lucas de Oliveira, 158 ou pelo WhatsApp (51) 99933-3310, no valor único de R$ 100,00.

Além da dança, neste dia, o canto também vai ao palco do Theatro São Pedro. Nos dois horários, está incluída uma apresentação da Bublitz Academia de Musicais, com um trecho de A Pequena Sereia, com a solista Débora Neto e outros cantores da academia. Serão três cenas, o solo da Ariel Parte do Seu Mundo, a música do Sebastião com os bichos do fundo do mar Aqui no Mar e o solo da Ursula Escravos da Dor/ Encantamento.

Entre os destaques da X Gala Excelência em Dança do Ballet Vera Bublitz está também a bailarina Gabriela Menegat. Ela viaja em outubro para uma experiência no Opus Ballet, da Itália, a partir de uma bolsa conquistada no Festival Internacional de Dança de Porto Alegre, realizado em 2019.