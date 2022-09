CCMQ comemora Dia Internacional da Música com shows neste sábado

Celebrando o Dia Internacional da Música, neste sábado (01), a Casa de Cultura Mário Quintana (CCMQ) recebe as musicistas gaúchas Adriana Deffenti e Paola Kirst para um show gratuito, às 18h, no Jardim Lutzenberger, 5º andar da CCMQ (Rua dos Andradas, 736). Os ingressos estão limitados a 100 pessoas, podendo ser adquiridos pelo Instagram da instituição.

Em parceria com as Lojas Renner, a programação coloca em evidência as ações culturais que destacam o protagonismo feminino e a valorização de artistas da cena local. O show da flautista Adriana Deffenti e da cantora Paola Kirst também acompanha e celebra o início da primavera, tendo como cenário o Jardim Lutzenberger Ambas são expoentes da música produzida no Rio Grande do Sul