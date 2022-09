Mercado Público recebe exposição de orquídeas entre quinta-feira e sábado

Dentro do calendário dos 250 anos da Capital, o Mercado Público de Porto Alegre estará recebendo, entre quinta (29) e sábado (01), a Exposição de Orquídeas, reunindo mais de 50 expositores. Ao longo desses três dias, o Círculo Gaúcho de Orquidófilos monta um grande jardim no local, com centenas de plantas, além de workshops, comercialização de orquídeas e palestras. O evento, que ocorre no térreo do edifício histórico, tem entrada franca.