Exposição 'Sorrisos Múltiplos' está no Shopping Iguatemi até este sábado

Fruto do trabalho do cirurgião-dentista Gustavo Caetano, a mostra fotográfica Sorrisos Múltiplos se encerra neste sábado (01). A exposição, aberta ao público, está no 2º andar do Shopping Iguatemi (Av. João Wallig, 1.800), trazendo imagens do fotógrafo Nathan Carvalho, que registrou o cuidado com a saúde estética bucal, da valorização e do resgate da autoestima de pacientes, onde muitos tiveram suas vidas transformadas e voltarem a se sentir mais confiantes e a estampar um sorriso no rosto novamente.

Esta é a segunda exibição visual promovida por Gustavo, que em 2019 realizou a mostra Além da Beleza, com fotos e depoimentos de pacientes. Referência em odontologia estética no Brasil e pioneiro em lentes de contato no Rio Grande do Sul, ele une arte e academia no seu olhar apurado que a reabilitação e estética exigem.