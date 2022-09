Instituto Ling recebe grupo Sonico

Criado em 2015, em Bruxelas, Sonico é formada pelos argentinos Camilo Cordoba (guitarra) e Ariel Eberstein (contrabaixo), pelo francês Lysandre Donoso (bandoneon), pelo belga Ivo de Greef (piano) e pelo americano Stephen Meyer (violino). A banda resgata a música do compositor argentino Eduardo Rovira, um dos criadores do chamado 'tango novo'.

Nesta quinta-feira, o grupo Sonico vai até o palco do Instituto Ling (rua João Caetano, 440), às 20h, para show que faz parte do preview da sétima edição do Poa Jazz Festival. Ingressos no site da instituição, a partir de R$ 15,00.

Recital gratuito da Escola da Ospa

Ocidente Acústico no embalo de Tim Maia

Para encerrar o Mês Tim Maia, o projeto Ocidente Acústico volta a receber o Tributo a Tim Maia com um show em homenagem aos 80 anos do cantor. O evento ocorre nesta quinta-feira, às 21h, no Ocidente (avenida Osvaldo Aranha, 960). Ingressos na plataforma Sympla e na bilheteria do local, a partir de R$ 30,00.

O Tributo a Tim Maia é pioneiro na homenagem a um dos maiores cantores do Brasil. Seu primeiro show ocorreu um mês após o falecimento de Tim, em abril de 1998. O tributo, que tem como vocalista Tonho Crocco (Ultramen), já se apresentou em diversas cidades brasileiras, com destaque para quatro edições de um dos maiores festivais do País, o Planeta Atlântida.