Cantora norte-americana Bobbi Rae faz show com Luciano Leães em Porto Alegre

A cantora, compositora e violonista norte-americana Bobbi Rae se apresenta nesta quarta-feira (28) ao lado do músico gaúcho Luciano Leães. O show ocorre a partir das 20h, no SGT Peppers, em Porto Alegre. A artista é um dos principais nomes da cena do neo-soul e R&B da cena de New Orleans (EUA).

Bobbi Rae lançou o primeiro single “Im Gonna Love Ya”, em 2016, pela Warner Brothers. Mais tarde, em 2017, lançou outro single "Insane Love”. Seu último single, “Summer”, foi lançado em 2018 e relançado em um álbum coletivo “Legal Drugs”, em 2019.

Ao longo dos anos, Bobbi trabalhou com Tonya Boyd-Cannon, Kermit Ruffins, Otis Hinton, Herlin Riley e Tank and The Bangs.

Luciano Leães, que acompanhará Bobbi Rae no piano, tem diversas parcerias com artistas internacionais renomados. Integrante do Coletivo Arco Music, que engloba a produtora Arco Music, Estúdio do Arco e o Clube do Blues RS. Responsável por eventos internacionais há mais de sete anos, sempre ligado principalmente ao Blues, Jazz e R&B, o coletivo busca também fomentar uma cena que se desenvolve sem preconceitos ou limitações artísticas, tendo como base para suas realizações a relevância cultural e a qualidade musical.

Os ingressos podem ser adquiridos no site da www.sympla.com.br.