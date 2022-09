Capital Inicial leva nova turnê ao Araújo Vianna

Neste sábado (01), uma das maiores bandas de rock do Brasil, o Capital Inicial traz sua nova turnê, intitulada 4.0, para o Auditório Araújo Vianna (Av Osvaldo Aranha, 685), às 21h. Dinho Ouro Preto, Fê Lemos, Flávio Lemos e Yves Passarel apresentam quatro décadas de história no repertório que abrange faixas preferidas dos fãs, novidades e versões inéditas de alguns clássicos. Os ingressos podem ser obtidos pelo Sympla, a partir de R$ 110,00.

O projeto Capital Inicial 4.0 é uma comemoração do legado do grupo, com foco no futuro e na conexão cada vez mais forte com o público de diferentes gerações. "Essa turnê é uma das coisas mais ambiciosas que já colocamos de pé. Serão poucos shows e acredito que isso deixa mais irresistível tudo o que estamos preparando, o cenário, as luzes, a produção. É imperdível", afirma Dinho Ouro Preto.